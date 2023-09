In Bredenfelde kam zu einem Unfall. Dabei wurde ein Kind laut Mitteilung der Polizei am Sonntag schwerst verletzt.

Ein 36-Jähriger fuhr kurz nach 19 Uhr in Bredenfelde in Richtung Dorfmitte. In der Ortschaft befindet sich eine zwei Meter hohe Hecke, hinter der plötzlich ein achtjähriges Kind mit seinem Fahrrad auf die Straße fuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß

Der Fahrer des Transporters konnte trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht vermeiden. Dieser wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber schwerverletzt in das Klinikum Neubrandenburg geflogen, nachdem Rettungskräfte und ein Notarzt die Versorgung vor Ort übernahmen.

Lesen Sie auch Unfall auf der Landstraße 11 Auto kollidiert bei Bützow mit einem Baum: 27-Jähriger stirbt

Aufgrund der Schwere der Verletzungen, die aktuell als lebensbedrohlich einzustufen sind, kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz, um bei der Ermittlung der Unfallursache zu unterstützen. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, indem sie Absperrmaßnahmen durchführten und den Unfallort ausleuchteten.



Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Transporterfahrer blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Während der Unfallaufnahme unterstützte die Seelsorge in dem Einsatz, um Angehörige und Einsatzkräfte zu betreuen.