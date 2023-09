Bundespolizisten kontrollierten auf der B11 in Pomellen einen 36- Jährigen. Er war mit einem Auto Richtung Berlin unterwegs.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme mit Vollstreckungshaftbefehl. Er wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht.

Weitere Fahndung aus Berlin lag vor

Als Geldstrafe waren 1000 Euro und Verfahrenskosten in Höhe von 81 Euro zu entrichten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen. Aus Berlin wird nach dem Mann wegen Gefährdung im Straßenverkehr gefahndet.

Hier hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro und Verfahrenskosten in Höhe von 276,32 Euro zu entrichten. Als Ersatzfreiheitsstrafe waren 40 Tagen festgelegt. Da der Gesuchte die Geldsummen nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.