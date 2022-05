ARCHIV - Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Vorpommern-Greifswald Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall auf A11 Von dpa | 10.05.2022, 07:34 Uhr

Bei einem Auffahrunfall ist auf der Autobahn 11 Stettin-Berlin ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fuhr der 39-jährige Mann am frühen Morgen bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen auf. Der Beifahrer in dem Auto und der Lastwagenfahrer wurden verletzt.