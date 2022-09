Leere Regale, jetzt hat Green Goldi geschlossen: Nadja Reinecke (l.) und Nina Goldschmidt müssen nach zweieinhalb Jahren ihren Unverpackt-Laden in Rostock schließen. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Folge der Energiekrise in MV Ein Unverpackt-Laden weniger – obwohl bio und plastikfrei kaum teurer werden Von Katharina Golze | 28.09.2022, 07:00 Uhr

Wenn die Energiekosten und Sorgen groß werden, sparen viele beim Essen. Obwohl in Bio- und Unverpackt-Läden die Preise weniger stark steigen. So geht es der Branche in MV.