Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Einbrecher auf Dach versteckt: Mit Feuerwehrhilfe gefasst Von dpa | 23.10.2022, 19:48 Uhr

Mit Hilfe einer Feuerwehr-Drehleiter hat die Polizei in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) einen Einbrecher geschnappt. Der 33-Jährige war in der Nacht zu Sonntag bei einer Bäckereifiliale in einem Supermarkt eingebrochen und hatte sich auf dem Dach versteckt, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Eine Alarmanlage hatte den Einbrecher verraten. Als die Polizei mit Hunden anrückte, war der Täter zunächst verschwunden, aber seine für die Tat angelegte Leiter verriet ihn. Um das große Dach gefahrlos abzusuchen, wurde die Feuerwehr mit Leiter angefordert. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und muss sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.