Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Einbrecher nach Verfolgung gefasst: Suche nach Flüchtigen Von dpa | 06.02.2023, 10:56 Uhr

Die Polizei in Westmecklenburg hat einen mutmaßlichen Hauseinbrecher nach einer Verfolgungsfahrt gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, fielen die Männer in der Nacht zu Montag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Brenz bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) auf. Die überraschten Täter flohen mit einem Fluchtwagen über die Bundesstraße 191 zur Autobahn 24. Dieser Wagen konnte an der A24 Berlin-Hamburg etwas später von Beamten gestoppt werden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Ein zweiter Insasse konnte flüchten. Ob es noch weitere Täter gab, sei noch nicht klar. Zu einer möglichen Schadenshöhe sei ebenfalls noch nichts bekannt.