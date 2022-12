Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Sponholz Einbrecher stehlen 12.500 Euro aus Firmengebäude Von Frank Liebetanz | 06.12.2022, 05:22 Uhr

Auf einem Firmengelände haben Unbekannte am Wochenende in Sponholz an der Friedländer Straße einen Einbruchsdiebstahl begangen.