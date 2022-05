ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Vorpommern-Greifswald Einbrecher stehlen Autos bei Händler in Greifswald Von dpa | 03.05.2022, 14:21 Uhr

Diebe haben bei einem Autohändler in Greifswald zwei Fahrzeuge und mehrere Elektrogeräte gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um eine Firma, die Fahrzeuge aufkauft und für den Export herrichtet. Die Täter sollen ein Bürogebäude des Unternehmens aufgebrochen und dort Autoschlüssel und technische Geräte entwendet haben, so dass sie mit den Autos dann auch wegfahren konnten. Die Fahndung laufe noch. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar.