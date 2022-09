Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Einbrecher stehlen Diesel, Werkzeug und Herbizide Von dpa | 06.09.2022, 15:10 Uhr

Einbrecher haben bei Agrarbetrieben und Handwerkern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns größere Mengen Diesel, Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel gestohlen. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, sind Firmen in Retzow bei Malchin und Neubrandenburg sowie in Schlemmin (Vorpommern-Rügen) betroffen. Der Gesamtschaden der Einbrüche wird auf 40.000 Euro geschätzt. Als Tatzeiten wurden der 2. bis 5. September angegeben.