ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Polizeieinsatz Einbrecher stehlen Motorboot aus der DDR-Zeit aus Garage Von dpa | 13.07.2022, 11:33 Uhr

Einbrecher haben in Anklam (Vorpommern-Greifswald) ein Boot samt Trailer und in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Bootsanhänger gestohlen. Sie drangen dafür in eine Garage und in eine Autowerkstatt ein, wie die Polizei mitteilte.