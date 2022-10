Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Einbrecher stehlen und plündern Tresor Von dpa | 19.10.2022, 16:10 Uhr

Ein geplünderter Tresor im Wald hat die Polizei in Nordwestmecklenburg auf die Spur von Einbrechern gebracht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, wurde das aufgebrochene Behältnis südlich von Kalkhorst in einem Waldstück gefunden. Ermittlungen ergaben, dass Diebe den Safe mit Inhalt vermutlich am 12. Oktober aus einem Wohnhaus in Groß Schwansee nördlich von Kalkhorst gestohlen hatten. Die Bewohner waren zu der Zeit verreist. Im Tresor fanden sich aber Papiere von ihnen.