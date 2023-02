Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Ludwigslust Einbrecher überrascht: Haftbefehl wegen Bandendiebstahls Von dpa | 07.02.2023, 13:37 Uhr

Das Amtsgericht Ludwigslust hat Haftbefehl gegen einen Mann erlassen, der mit Komplizen zu Hauseinbrüchen in Westmecklenburg unterwegs gewesen sein soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 28-Jährige am Sonntagabend im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Wohnhaus in Neu Brenz (Ludwigslust-Parchim) gefasst worden. Es bestehe Verdacht des schweren Bandendiebstahls. Laut Polizei war der 28-jährige mit zwei mutmaßlichen Komplizen unterwegs. Zwei der Männer seien abends ins Erdgeschoss des Wohnhauses eingebrochen und hätten diverses Diebesgut bereitgelegt.