Vorpommern-Greifswald Einbruch in Bahnhofsgebäude: Polizei sucht Schwerter-Diebe Von dpa | 02.06.2022, 07:51 Uhr

Diebe haben bei einem Einbruch in Jatznick (Vorpommern-Greifswald) Schwerter gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich die Tat bei einem Verein im alten Bahnhof Jatznick. Dieser liegt an der Bahnstrecke Berlin-Pasewalk-Stralsund außerhalb des Dorfes an der Bundesstraße 109 Richtung Ostsee. Nach ersten Ermittlungen wurden die Türen zwischen dem 29. Mai und 1. Juni aufgebrochen. Die Täter hätten alle Räume durchsucht und eine „noch unbekannte Anzahl“ der japanischen Waffen entwendet. Der Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der historische Bahnhof, der unter Denkmalschutz steht, war von der Bahn nach 1990 aufgegeben worden und stand lange leer.