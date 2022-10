Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Einbruch in Gresser Schloss: Zeitpunkt unbekannt Von dpa | 19.10.2022, 11:44 Uhr

Im Zeitraum zwischen dem 7. und 17. Oktober hat es einen Einbruch in das Schloss in Gresse (Kreis Ludwigslust-Parchim) gegeben. Gestohlen worden seien sowohl Bargeld, Lebensmittel als auch ein Holzspalter, teilte die Polizei in Ludwigslust am Mittwoch mit. Da der Hausherr nicht vor Ort war, ist der genaue Tatzeitpunkt unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.