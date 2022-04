Blaulicht FOTO: David Inderlied Vorpommern-Rügen Einbruchserie: Werkzeug und Maschinen bei Firmen gestohlen Von dpa | 04.04.2022, 20:15 Uhr | Update vor 35 Min.

Bei einer Einbruchserie im Landkreis Vorpommern-Rügen haben die Täter Baumaschinen, Werkzeug und Diesel im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen. Betroffen waren mehrere Firmen am Wochenende in Ribnitz-Damgarten und Reinberg auf dem Festland sowie in Baabe und Sehlen auf der Insel Rügen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der größte Schaden mit rund 20.000 Euro entstand beim Diebstahl eines Radladers und mehrerer Fahrzeugteile bei einer Tiefbaufirma in Ribnitz-Damgarten. In den anderen drei Fällen wurden Lagerhallen aufgebrochen.