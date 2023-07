Ohne viel Tamtam: Der QEK to go-Verleih von Herbert Worch läuft gut an - und erfreut jene, die auf nostalgische, luxuslose DDR-Wohnwagen stehen. Foto: Inselcamping Werder up-down up-down Camping im MV Einen QEK to go! Herbert Worch vermietet auf der Insel Plauer Werder nostalgische DDR-Wohnwagen Von Anja Bölck | 11.07.2023, 05:00 Uhr

Zu DDR-Zeit fuhren die Bürger mit dem QEK Junior kreuz und quer durch die Republik. Der Mecklenburger Herbert Worch bietet den Kultwohnwagen jetzt als QEK to go an – für Paare, Familien, Angler und Festivalbesucher.