Statistik Einkäufe notieren für die Statistik: Kaum Teilnehmende Von dpa | 28.08.2023, 14:24 Uhr

Die Statistiker in Mecklenburg-Vorpommern finden zu wenige Menschen, die bereit sind, für das allgemeine Interesse drei Monate lang ihre Einkäufe zu notieren. Vor allem bei Selbstständigen und Rentnern gibt es Lücken, wie das Statistische Amt des Landes am Montag mitteilte. So würden für die repräsentative Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 noch rund 180 Haushalte benötigt, in denen der Hauptverdiener beruflich selbstständig ist, sowie knapp 200 Rentner-Haushalte.