Symbolfoto FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Bahn und Edeka Einmal deutschlandweit Bahn fahren mit dem „Egal-Wohin-Ticket“ Von Frank Liebetanz | 08.07.2022, 10:56 Uhr

Mit der Deutschen Bahn bietet Edeka nun das „Egal-Wohin-Ticket“ für 39,90 Euro für eine einfache Fahrt in ganz Deutschland an – auch in Intercitys.