Räumung von Lützerath
Einsatz von Polizisten aus MV im Protestdorf wirft Fragen bei CDU auf
Von Udo Roll | 11.01.2023, 16:13 Uhr

Warum müssen Beamte aus MV bei der Räumung am Braunkohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen unterstützen? Und wer trägt die Kosten, will die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden wissen.