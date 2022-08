ARCHIV - Medizinische Masken und Schultaschen hängen in einer Schulgarderobe. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Schule Einschulungsfeiern für knapp 15.000 Erstklässler Von dpa | 12.08.2022, 13:25 Uhr

Bei den traditionellen Einschulungsfeiern machen am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern etwa 14.800 Mädchen und Jungen erstmals Bekanntschaft mit ihren Schulen und Lehrern. Bildungsministerin Simone Oldenburg, die am Samstag in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) an einer Einschulung teilnimmt, wünschte den Erstklässlern am Freitag einen guten Start und viel Freude beim Lernen.