Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben bundesweit die geringste Kaufkraft pro Kopf. Foto: Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Verfügbares Einkommen 2023 Menschen in MV haben am wenigsten Geld in der Tasche Von Udo Roll | 06.02.2023, 17:01 Uhr

Der Nordosten ist laut GfK-Marktforschung auch bei der Kaufkraft Schlusslicht: Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 5000 Euro weniger zum Ausgeben als in Bayern. Am Grund wird sich so schnell nichts ändern.