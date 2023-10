Regierung Eisenbahn-Südanbindung von Usedom in Planung aufgenommen Von dpa | 20.10.2023, 16:56 Uhr | Update vor 23 Min. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Bundestag in Berlin hat am Freitag die Aufnahme der Eisenbahn-Südanbindung von Usedom in den Bedarfsplan für die Bundesschienenwege beschlossen. Damit nehme nach jahrzehntelangem Stillstand die Realisierung des Projektes endlich Fahrt auf, sagte der Greifswalder FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Bartelt nach der Abstimmung. Das Vorhaben werde als Vorhaben des „potenziellen Bedarfs“ gelistet.