Extremismus Elyas M'Barek nennt Brand von Flüchtlingsheim „abstoßend" Von dpa | 21.10.2022, 15:30 Uhr

Der Schauspieler Elyas M'Barek (40) hat sich entsetzt über die mögliche Brandstiftung an einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar gezeigt. „Was für ein beschissener und abstoßender Mensch muss man eigentlich sein, wenn man Flüchtlingsunterkünfte anzündet“, twitterte er am Freitag. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.