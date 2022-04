ARCHIV - Reinhard Meyer steht auf dem Gelände der künftigen Energiefabrik Lübesse. Foto: Daniel Bockwoldt/ZB/Archivbild FOTO: Daniel Bockwoldt Landesregierung Empfang zum Tag der Arbeit am Donnerstag in Schwerin Von dpa | 27.04.2022, 18:51 Uhr

Anlässlich des Tags der Arbeit am Sonntag findet bereits am Donnerstagabend ein Empfang der Landesregierung im Justizministerium statt. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) wollte im Vorfeld bereits auf die Themen Wirtschaftsförderung und Fachkräftesicherung aufmerksam machen. „In der Wirtschaftsförderung sollen vor allem die Unternehmen von Fördergeldern profitieren, die ihre Beschäftigten entsprechend gut entlohnen. Deshalb werden künftig tarifgebundene Unternehmen bei Investitionen stärker unterstützt“, sagte der Politiker am Mittwoch in Schwerin. Aktuell werde an Details eines geplanten Tariftreuegesetzes gearbeitet.