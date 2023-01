FFP2-Maske Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Ende der Maskenpflicht Mecklenburg-Vorpommern ändert seine Corona-Landesverordnung Von dpa | 17.01.2023, 01:48 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ändert seine Corona-Landesverordnung. Auf ihrer Sitzung am heutigen Dienstag will die Landesregierung das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in der Verordnung fixieren.