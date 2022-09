Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/ZB up-down up-down Energiekosten Energiegeld: Polizisten empört über Abwarten des Landes Von dpa | 07.09.2022, 16:49 Uhr

Das Abwarten der Landesregierung in der Frage, ob sie ihren pensionierten Beamten 300 Euro Energiegeld gewährt, bringt die Gewerkschaft der Polizei auf die Palme. „Wir brauchen endlich Klarheit: Zahlt das Land seinen Versorgungsempfängerinnen und -empfängern auch die Energiepreispauschale wie in anderen Bundesländern oder sind ehemalige Landesbeschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern wieder einmal die Verlierer im Föderalismus?“, schimpfte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Christian Schumacher, am Mittwoch.