Autofahrt im Winter Energiekrise und Inflation trüben Stimmung im MV-Tourismus 09.12.2022, 16:32 Uhr

Die Tourismusbranche Mecklenburg-Vorpommerns geht nach einer Branchenumfrage des Landestourismusverbandes (TMV) mit gedämpften Erwartungen in das Weihnachts- und Silvestergeschäft. Demnach liegt die erwartete Auslastung für Weihnachten in den Häusern nur bei rund einem Drittel und damit niedriger als in früheren Jahren. An Silvester seien die Unternehmen den Angaben zufolge aktuell zu knapp 60 Prozent gebucht; die erwartete Auslastung liege bei etwa 70 Prozent, teilte der TMV am Freitag mit.