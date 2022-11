Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wohnen Energiekrise: Wohnungsgesellschaften warten auf Daten Von dpa | 08.11.2022, 08:44 Uhr

Wohnungsgesellschaften im Nordosten können ihren Mietern derzeit keine verlässlichen Daten zu Heiz- und Energiekosten für 2023 nennen. Darauf hat eine der größten Wohnungsgesellschaften in Mecklenburg-Vorpommern, die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (Neuwoges), am Dienstag hingewiesen. Täglich gehe eine Vielzahl an Anfragen verunsicherter Mieter zu Mehrbelastungen als Schreiben, per Telefon oder als E-Mail ein. Hier könne man noch keine Klarheit schaffen.