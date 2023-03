Claudia Kemfert Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Klima Energieökonomin: Nord Stream 2 war geostrategisch motiviert Von dpa | 10.03.2023, 12:36 Uhr

Die Energieökonomin Claudia Kemfert hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung MV die wirtschaftlichen Beweggründe für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 infrage gestellt. Auch ohne den Bau der Pipeline habe keine Lücke bei der Erdgas-Verfügbarkeit in Europa bestanden, sagte die Wissenschaftlerin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung am Freitag im Landtag in Schwerin. Es habe bereits vor dem Bau genug freie Kapazitäten für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Europa gegeben. Auch sei eine Steigerung der Erdgas-Lieferungen durch die Ukraine um mindestens die Kapazität der Nord-Stream-2-Pipeline möglich gewesen.