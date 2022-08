Hotel Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild up-down up-down Gastgewerbe Energiepreise: Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm Von dpa | 30.08.2022, 13:22 Uhr

Hohe Gaspreise und drohende Versorgungslücken bei Energie bringen nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Mecklenburg-Vorpommern Gastronomen immer mehr in existenzielle Not. „Die Rückmeldungen in Bezug auf die Kostensteigerungen in der Energiebeschaffung aus der Branche sind dramatisch. Viele Unternehmen skizzieren uns, in diesem Winter oder gar für immer schließen zu wollen oder zu müssen“, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz, am Dienstag nach einem Treffen mit seinen ostdeutschen Amtskollegen.