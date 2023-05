Apex Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ up-down up-down Wirtschaft Energieunternehmen Apex auf Expansionskurs Von dpa | 16.05.2023, 16:47 Uhr

Der Hersteller und Betreiber von Wasserstoff- Elektrolyseanlagen Apex hat für 4,3 Millionen Euro eine 90-Prozent- Beteiligung am Ingenieur-Büro Plant Engineering GmbH übernommen. Das im rheinland-pfälzischen Leutesdorf ansässige Unternehmen sei auf Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen in der Energiewirtschaft spezialisiert und verfüge über eine hohe Expertise im Bereich Wasserstoff, teilte die zur börsennotierten Investmentgruppe Exceet gehörende Apex am Dienstag in Rostock-Laage mit.