Energiepolitik Energieversorgungs-Debatte: Flüssiggas-Terminal für Lubmin 21.06.2022

Das vorpommersche Lubmin spielt in der Energieversorgung Deutschlands eine entscheidende Rolle. Dort kommt per Ostsee-Pepeline der Großteil des russischen Gases an. Aber nicht mehr lange. Die Suche nach Alternativen läuft - auch für Lubmin.