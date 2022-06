ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Justiz Energiewende: Oberverwaltungsgericht rechnet mit mehr Arbeit Von dpa | 30.06.2022, 13:35 Uhr

Die Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern wird nach Ansicht des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald für zusätzliche Arbeit an seinem Haus sorgen. „Wir können nur ganz grob schätzen, was da auf uns zukommt“, sagte Eckhard Corsmeyer bei einer Pressekonferenz in Greifswald. Er wies auf ehrgeizige Ziele beim Ausbau der Windenergie hin. Im Zusammenhang mit entsprechenden Genehmigungsverfahren sei mit Klagen zu rechnen.