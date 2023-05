Deutsche Flaggen auf dem Reichstag Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft Engagement-Stiftung: Vertrauen in Demokratie geht zurück Von dpa | 31.05.2023, 14:32 Uhr

Die Menschen in Deutschland sind einer Studie zufolge weniger zufrieden mit der Demokratie. Das geht aus einer Bevölkerungsumfrage im Rahmen der Studie „Demokratische Integration 2.0“ hervor, wie die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) am Mittwoch in Neustrelitz mitteilte. Für die von der Stiftung geförderte Studie wurden im Dezember 2022 rund 1000 Menschen von rund 300 Interviewern befragt.