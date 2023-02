Linksparteichef Peter Ritter: Das ist inakzeptabel. Foto: Christian Charisius up-down up-down Nancy Faser hatte eingeladen Enttäuschung in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Flüchtlingsgipfel Von Max-Stefan Koslik | 16.02.2023, 18:05 Uhr

Große Erwartungen waren an den Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern am Donnerstag geknüpft. Jetzt herrscht Enttäuschung – sogar beim linken Koalitionspartner in Mecklenburg-Vorpommern.