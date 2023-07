Erdbeeren Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Lebensmittelbehörde Erdbeeren im Test: Kaum Pflanzenschutzmittel-Rückstände Von dpa | 11.07.2023, 11:57 Uhr

Erdbeeren aus regionalem Anbau weisen laut der Lebensmittelbehörde von Mecklenburg-Vorpommern keine oder nur geringe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf. Das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock habe 14 Proben frischer Erdbeeren auf rund 480 Substanzen untersucht und keine bedenklichen Auffälligkeiten gefunden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Dienstag mit.