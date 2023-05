Informationen über Bohrungen und Erdgeschichte vermittelt Dr. Karsten Obst Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Geologische Landessammlung Schätze aus der Urzeit: In Sternberg werden Bohrproben aus 8000 Metern Tiefe gezeigt Von Volker Bohlmann | 05.05.2023, 14:38 Uhr

Auf eine Reise in die Gesteinsschichten unter Mecklenburg-Vorpommern lädt die geologische Sammlung des Landes in Sternberg. Dabei geht es bis zu 8000 Meter in die Tiefe.