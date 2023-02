„Hotel Mondial“ - die ZDF-Vorabendserie mit Lara Hildebrandt (l-r, Joy Ewulu), Maria Rietzel (Lea Sophie Salfeld), Eva de Vries (Gesine Cukrowski) und Uli Kersting (Agnes Mann) ist eine Woche verspätet gestartet. Foto: Maik Fløder up-down up-down Erfolgreicher Start für Schwerin-Serie 3,2 Millionen Zuschauer sahen „Hotel Mondial“ im ZDF – So kam Teil 1 an Von Holger Kankel | 02.02.2023, 17:47 Uhr

Da flogen schon mal so richtig die Fetzen: Beim Start der neuen ZDF-Vorabendserie „Hotel Mondial“, sahen am Mittwochabend ab 19.25 Uhr 3,213 Millionen Zuschauer (12,7 Prozent) zu. Platz 10 unter den Einschaltquoten am 1. Februar. Sie gehörten nicht dazu? Dann lesen Sie, was Schweriner vom Auftakt halten.