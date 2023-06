Foto: Twitter Körperverletzung im Amt? Nach umstrittenem Demo-Einsatz wird gegen einen Polizisten aus MV ermittelt Von Udo Roll | 20.06.2023, 16:40 Uhr

Dem Beamten wird vorgeworfen, am 1. Mai in Berlin bei einer Demonstration einen Passanten heftig zu Boden gestoßen zu haben. Es ist nicht die einzige Kritik am Vorgehen der Polizisten aus MV.