Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Erneut Geldautomat in MV gesprengt Von dpa | 26.07.2023, 07:19 Uhr

Nach einem Jahr ohne Angriffe auf Geldautomaten in MV sind die Geräte in diesem Jahr wieder im Visier von Kriminellen. Am frühen Morgen schlugen Unbekannte in Stralsund zu. Es ist der sechste Fall in diesem Jahr.