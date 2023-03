Containerdorf Upahl Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Demonstration Erneut Protest gegen Geflüchtetenterkunft Upahl Von dpa | 17.03.2023, 10:34 Uhr

Nach dem Bauantrag des Landkreises Nordwestmecklenburg für eine Asylbewerber-Unterkunft mit 400 Plätzen im 500-Einwohner-Dorf Upahl sind erneut Proteste angekündigt. Während einer Kreistagssitzung am 23. März in Grevesmühlen, auf der Landrat Tino Schomann (CDU) über den aktuellen Stand der Vorbereitungen berichten will, planen Gegner eine Demonstration vor dem Gebäude. Sie sei mit 300 Teilnehmern angemeldet, sagte ein Kreissprecher am Freitag.