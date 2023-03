Ostseeviertel Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Migration Erneut Proteste in Greifswald wegen Geflüchteten Von dpa | 02.03.2023, 20:59 Uhr

Im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten ist es in Greifswald erneut zu Protesten gekommen. Vor einer Sitzung des Hauptausschusses versammelten sich am Donnerstagabend neben dem Rathaus laut Polizeischätzungen etwa 500 Menschen ohne Anmeldung und brachten ihren Unmut über die Pläne in der Hansestadt zum Ausdruck. Auf Plakaten kritisierten sie auch die Bundesregierung und ihre Migrationspolitik. Zu einer Gegendemonstration kamen nach Polizeiangaben etwa 230 Menschen.