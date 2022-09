Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Stralsund Erneut Radfahrer nach Verkehrsunfall gestorben Von dpa | 22.09.2022, 10:24 Uhr

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns ist erneut ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Auto gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, handelt es sich um einen 88-jährigen Mann, der in Stralsund vor zwei Monaten lebensgefährlich verletzt worden war. Der Radfahrer hatte damals von einem Radweg auf die Straße gewechselt, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der betroffene Senior sei am Mittwoch in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen.