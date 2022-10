Ukrainische Frauen und weitere Teilnehmer stehen bei einer Mahnwache auf dem Wismarer Marktplatz. Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Demonstrationen in MV Erneut Tausende bei Protesten gegen Energiepolitik Von dpa | 24.10.2022, 19:49 Uhr

Ungeachtet der Pläne für Energiepreisbremsen ist im Nordosten wieder gegen die Energiepolitik demonstriert worden. Auch Waffenlieferungen an die Ukraine wurden kritisiert. In Wismar war zudem der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe kurz ein Thema.