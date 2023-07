AOK Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Tarife Erneut Warnstreik bei AOK angekündigt: Demo in Schwerin Von dpa | 12.07.2023, 16:53 Uhr

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist bei der AOK Nordost zum Warnstreik aufgerufen worden. An diesem Donnerstag könnten Geschäftsstellen dünner besetzt sein und möglicherweise komme nicht jeder Anrufer durch, teilte die Gewerkschaft der Sozialversicherung am Mittwoch mit. Am Donnerstagvormittag ist eine Demonstration in Schwerin angekündigt.