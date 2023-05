Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Erneute Biker-Unfälle mit Schwerverletzten Von dpa | 15.05.2023, 12:39 Uhr

Bei Unfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende erneut mehrere Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich am Samstag bei zwei Dörfern nahe Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) und nahe der Stadt Neubukow (Landkreis Rostock), wie die Polizei am Montag mitteilte.