Mitarbeiter der Caterpillar Motoren stehen bei einem Warnstreik vor dem Werkstor. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Rostock Erneuter Warnstreik bei Caterpillar Von dpa | 19.05.2022, 16:05 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen sind Beschäftigte von Caterpillar Motoren in Rostock in einen achtstündigen Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft IG Metall will damit bei den Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag mehr Druck auf den Arbeitgeber ausüben. Wie der Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin, Stefan Schad, am Donnerstag sagte, wolle Caterpillar Ende dieses Jahres den Standort zu schließen. Davon seien rund 120 Beschäftigte betroffen.