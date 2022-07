ARCHIV - Ein Feuerwehrmann hält eine Winkerkelle mit der Aufschrift «Einsatz Feuerwehr». Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Ludwigslust-Parchim Erntebrände nach Funkenflug: Zwei Strohpressen zerstört Von dpa | 06.07.2022, 08:34 Uhr

Steinschlag und Funkenflug haben für weitere Erntebrände in Westmecklenburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, gerieten am Dienstagabend auf Feldern nahe Wendisch Waren bei Goldberg und Pampow (Ludwigslust-Parchim) zwei Strohballenpressen in Brand. Die Traktorfahrer konnten ihre Schlepper noch rechtzeitig abkoppeln. Feuerwehrleute löschten die Brände. Der Gesamtschaden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt.