Erste Feuerwehren erhalten neue Drehleiter-Fahrzeuge Von dpa | 15.05.2023, 10:15 Uhr

Die ersten vier Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten für ihre Feuerwehren neue Drehleitern. Die Einsatzfahrzeuge seien für Crivitz (Kreis Ludwigslust-Parchim), Ducherow, Löcknitz (beide Kreis Vorpommern-Greifswald) und die Stadt Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg) bestimmt und Teil eines Auftrags für insgesamt 19 Stück, teilte das Innenministerium in Schwerin am Samstag mit. Die letzten Fahrzeuge sollen 2024 ausgeliefert werden.