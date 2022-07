Die alten Führerscheine werden in neue EU-Führerscheinkarten umgetauscht FOTO: Soeren Stache up-down up-down Pflichtumtausch für alte Führerscheine Die erste Frist läuft ab - Verwarngeld droht auch in MV Von Thomas Volgmann | 19.07.2022, 17:49 Uhr

Am heutigen Dienstag läuft die erste Frist für den Pflichtumtausch der Führerscheine ab. Alle Fahrerlaubnisinhaber der Geburtsjahre 1953 bis 1958 müssen ihre alten Papierführerscheine in neue EU-Kartenführerscheine umgetauscht haben. Allein in Rostock sind 10.000 Autofahrer betroffen. Die nächsten Jahrgänge folgen.